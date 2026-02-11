El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde.
A medida que avance el día, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm en total, con intervalos de lluvia escasa que se alternarán con momentos de calma.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes de Mos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados