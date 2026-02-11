El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante las primeras horas, lo que sugiere un inicio de jornada fresco.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un leve aumento, llegando a los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé la llegada de lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos del día. Las lluvias comenzarán a ser más notorias entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. Esto se debe a la presencia de tormentas que se desarrollarán en la región, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 55% y el 75% en diferentes periodos de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta racha de viento puede generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia. Se recomienda a los habitantes de Moraña que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La lluvia se mantendrá intermitente, aunque se espera que disminuya en intensidad hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y la humedad relativa comenzará a bajar gradualmente, aunque se mantendrá en niveles altos.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de condiciones invernales, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.