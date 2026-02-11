El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . Las lluvias comenzarán a intensificarse, especialmente en la tarde, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 69 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse. La velocidad del viento será más intensa en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 11 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. En resumen, hoy en Mondariz se anticipa un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.