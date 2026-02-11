El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en estos periodos. Las lluvias serán de carácter variable, comenzando con lloviznas ligeras y aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén tormentas con lluvia escasa. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm, siendo más significativa en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 68 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas.

Es importante que los residentes de Moaña tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día. La niebla también puede ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día se presenta como uno de los más invernales de la temporada, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y planificar actividades al aire libre con precaución será clave para disfrutar de este día en Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.