El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una atmósfera densa y poco agradable para actividades al aire libre.

A partir de la mañana, se espera que la precipitación comience a hacerse presente, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meis se enfrenten a lluvias intermitentes. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 55% a 75% de probabilidad en diferentes intervalos. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían acompañarse de ráfagas de viento y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad de quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias ligeras y tormentas posibles, temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.