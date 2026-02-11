El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que se prevé en los periodos iniciales. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se espera que la precipitación sea casi segura, alcanzando un 100% de probabilidad en varios intervalos. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 0.9 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, sí habrá momentos de lluvia intermitente que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño que se abriguen adecuadamente si planean salir. La dirección y velocidad del viento también podrían contribuir a la dispersión de la niebla, aunque en general, la visibilidad seguirá siendo limitada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría generar un ambiente bastante incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas mejoras temporales en la visibilidad hacia la tarde, aunque las condiciones de lluvia persistirán. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas eléctricas, es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja tomar precauciones al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.