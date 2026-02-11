El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde y volviendo a 14 grados hacia la noche.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones sean más intensas entre las 07:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. A partir de la tarde, la lluvia se tornará más escasa, aunque no se descartan chubascos intermitentes. La lluvia comenzará a ser más ligera hacia la tarde, con valores de precipitación que oscilarán entre 0.1 y 1 mm.
Además de la lluvia, existe una probabilidad significativa de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%. Esto sugiere que los habitantes de Marín deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 71% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 40 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 77 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre.
En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
