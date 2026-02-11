El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Lalín se enfrentará a un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se complique. A partir de las 6 de la mañana, comenzarán a registrarse lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones aumentará en las horas siguientes, alcanzando hasta 3 mm entre las 11 y las 12 del mediodía. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 75% durante el periodo de 7 a 13 horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 82 km/h en su punto máximo. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 25-54 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría causar molestias y dificultar las actividades al aire libre.

A medida que la tarde avance, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la tarde y la noche, donde se espera que las precipitaciones sean más escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

La noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 8 grados. A pesar de que las lluvias cesarán, el cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Lalín deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar precauciones ante las rachas de viento que podrían afectar la seguridad en las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.