El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

Hoy, 11 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé la llegada de lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la isla experimenten lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que alcance niveles altos, con un 95% en la mañana y un 81% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas de mayor intensidad. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 25 y 50 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Los vientos fuertes pueden provocar oleaje en la costa, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre o en la playa.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 40% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00. Esto, combinado con la lluvia esperada, podría resultar en condiciones climáticas adversas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si deben salir.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para permanecer en interiores y disfrutar de actividades tranquilas, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.