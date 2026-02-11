El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa de lo que realmente es.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas variaciones. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con valores que rondan los 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, se prevé un incremento significativo en la cantidad de lluvia hacia la tarde, con un pico de 3 mm en el periodo de 14:00 a 15:00, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda experimenten lluvias a lo largo de la jornada. Además, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas que superen los 60 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría causar incomodidades y afectar la movilidad en la zona. La dirección del viento también contribuirá a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que permitirá que la noche sea fresca pero no excesivamente fría. En resumen, se aconseja a los residentes de A Guarda estar preparados para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas, y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.