El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 13 grados. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia será del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Gondomar se enfrenten a lluvias escasas durante estas horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar incomodidades para quienes se desplacen al aire libre.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 10:00 y las 14:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al transitar por áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 30 km/h durante gran parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la temperatura podría experimentar un leve aumento, alcanzando los 15 grados, pero la nubosidad persistirá, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se estima en un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

Hacia el final de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la noche, con una humedad que podría descender a un 75%. En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

