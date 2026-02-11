El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente hacia la tarde, donde se prevén mínimas de 8 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que se formen brumas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 4 mm. Las lluvias serán ligeras en su mayoría, aunque no se descartan episodios de lluvia más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 79 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas y al aire libre, debido a la combinación de viento fuerte y lluvia. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento aún más fuertes. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando las condiciones atmosféricas serán más propensas a la formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimas de 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.