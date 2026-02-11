El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

Hoy, 11 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que no variarán significativamente. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A partir de las 6 de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean de baja intensidad.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se anticipa la llegada de tormentas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias podrían ser acompañadas de tormentas, lo que podría generar momentos de mayor intensidad en la precipitación. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 a 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 72 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación de frío sea más intensa. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con precipitaciones que podrían continuar hasta la medianoche. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.