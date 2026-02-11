El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana, donde se prevé una precipitación escasa de hasta 1 mm. A partir de las 11 de la mañana, la situación se tornará más inestable, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la región. Las precipitaciones se intensificarán en la tarde, alcanzando hasta 0.4 mm entre las 10 y las 11, y 0.5 mm entre las 1 y las 2 de la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% durante estos periodos, lo que sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas significativas, especialmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 2 y las 3 de la tarde, alcanzando hasta 75 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y riesgo de caída de ramas o pequeños objetos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 12 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con pequeñas precipitaciones esperadas. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Cuntis. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.