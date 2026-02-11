El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir del periodo de la tarde, se espera un incremento en la intensidad de las lluvias, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 99% a lo largo del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser más significativas a partir del periodo de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría generar charcos y acumulaciones en algunas zonas de la localidad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 78 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta un 80% en los periodos de mayor actividad. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente húmedo, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones climáticas adversas y que evite salir sin un paraguas o impermeable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.