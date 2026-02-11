El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 5 de la mañana, se prevé que comiencen las lluvias, aunque inicialmente serán escasas, con acumulados de aproximadamente 0.2 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la intensidad de las precipitaciones aumentará, alcanzando hasta 4 mm en las horas centrales del día. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas y lluvias más intensas, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se formen nieblas en las zonas más bajas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las horas más activas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias continuarán, aunque se espera que empiecen a disminuir hacia la noche. Sin embargo, las tormentas pueden persistir, especialmente en las primeras horas de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 5 mm en total. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.