El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con la posibilidad de tormentas y lluvias más significativas. Entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La precipitación total esperada para el día podría alcanzar hasta 3 mm, con picos de lluvia más intensa en las horas centrales de la tarde. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 73 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 85% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

Es recomendable que los residentes de Cangas se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando salir a la calle sin la debida protección ante las lluvias y el viento. A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto, manteniendo la atmósfera húmeda y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.