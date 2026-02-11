El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 13 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente. Desde las 6:00 hasta las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de aproximadamente 1 mm, que podría incrementarse ligeramente en las horas posteriores, alcanzando hasta 0.8 mm entre las 8:00 y las 9:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas más intensas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta el 98% en las horas de la mañana, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y pesado.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.