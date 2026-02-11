El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

Hoy, 11 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 13 y 15 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar un ambiente incómodo para algunos. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como de 1 a 7 de la tarde. Esto sugiere que las lluvias serán casi inevitables, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.4 mm en diferentes momentos del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de algunos objetos al aire libre. La dirección del viento también puede contribuir a la formación de nubes de tormenta, aumentando la posibilidad de lluvias intensas en ciertos momentos.

A lo largo de la tarde, las condiciones se tornarán más inestables, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones y cambios bruscos en el tiempo. Las tormentas pueden venir acompañadas de lluvias escasas, pero persistentes, lo que podría causar acumulaciones en áreas de drenaje deficiente.

Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.