El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dominará el cielo, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 06:00, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las horas siguientes. La lluvia será escasa al principio, pero se intensificará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Durante este periodo, se prevén tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan.

Las temperaturas se mantendrán constantes, oscilando entre los 14 y 15 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, con rachas que podrían superar los 77 km/h en momentos de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A partir de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y las lluvias persistirán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, mientras que la humedad comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando un 73% al final del día.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un día húmedo y ventoso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.