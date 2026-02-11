El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el sur-suroeste con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar condiciones incómodas para los habitantes de la zona.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con una acumulación estimada de 1 mm de lluvia en las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé que la lluvia se intensifique, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, las lluvias serán escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las condiciones de tormenta se mantendrán hasta la tarde, aunque la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente después de las 13:00.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que se mantenga en torno a los 14 grados . Las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, y se prevé que la lluvia se reduzca a 0.1 mm en las horas posteriores. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:01, y aunque las condiciones climáticas no mejorarán significativamente, se espera que la lluvia cese en su mayoría durante la noche. Sin embargo, los habitantes de Barro deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

