El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos que traerán consigo lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Baiona experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 21 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante todo el día. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la bruma, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas, aumentando a un 80% en la tarde. Esto indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, aunque la intensidad de las mismas podría variar. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con bruma y lluvias escasas, acompañado de vientos fuertes y alta humedad. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

