El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 2 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo no solo lluvias, sino también tormentas.

Durante la tarde, la situación se tornará más inestable. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 15:00, donde se prevé que la precipitación sea más intensa. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h en las horas más críticas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, con la posibilidad de que se produzcan fenómenos como rachas fuertes y tormentas eléctricas. La velocidad del viento será notable, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, donde se prevén vientos de hasta 42 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá un leve riesgo de chubascos dispersos.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.