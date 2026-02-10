El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que se espera sea escasa en la mayoría de los casos, aunque no se descartan episodios de tormenta.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 15 grados , lo que proporciona un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 92%, lo que puede contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las lluvias, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre y al tráfico.

La precipitación acumulada a lo largo del día podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en los diferentes periodos. Esto implica que, aunque la lluvia no será constante, los chubascos pueden ser intensos en momentos puntuales, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones sean menos agradables. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar el día con seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.