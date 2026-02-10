El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo más intenso.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 15 grados , con un ligero aumento a 16 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en algunos momentos. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar un ambiente más fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles ráfagas más fuertes, que podrían afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros en exteriores.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañar a las precipitaciones. Es recomendable que los residentes estén preparados para condiciones cambiantes y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas sugiere que es un día para mantenerse alerta y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.