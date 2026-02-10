El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14-15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará valores del 88% al 96%. Esta alta humedad, combinada con el viento del suroeste, que soplará a velocidades de entre 13 y 21 km/h, generará una sensación de frío más intensa, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En cuanto a las tormentas, se espera que la probabilidad de tormenta sea del 80% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas serán posibles, no se anticipan eventos severos, pero es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones del viento, que alcanzarán ráfagas de hasta 45 km/h, podrían generar un ambiente inestable, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente. La noche se presentará más tranquila, aunque aún con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, manteniendo precauciones ante la posibilidad de viento fuerte y condiciones de visibilidad reducida. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.