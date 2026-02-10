El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas que afectarán la región. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, alcanzando hasta 5 mm en algunos momentos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 12 y 13 grados a lo largo del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, contribuirá a una sensación de frío y malestar. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero seguirá siendo notable.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores. Las ráfagas más fuertes se prevén entre las 15:00 y las 16:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o manejen vehículos.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 75% de posibilidad durante las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica podría provocar chubascos repentinos y tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de incertidumbre a la predicción.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes persistirán y las temperaturas se mantendrán frescas. Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que la humedad relativa baje un poco, aunque seguirá siendo alta.

Es importante que los residentes de Vila de Cruces se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede afectar tanto la movilidad como la seguridad en la zona, por lo que se aconseja limitar las actividades al aire libre y estar atentos a las alertas de las autoridades locales.

