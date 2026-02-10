El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más lluvioso.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 95-98%. Esta alta humedad, combinada con las lluvias, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 51 km/h en algunos momentos. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% entre las 7:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser intermitentes, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. La tarde podría traer momentos de mayor inestabilidad, por lo que se aconseja estar alerta a las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben prepararse para un día húmedo y potencialmente tormentoso, tomando precauciones al salir y considerando las condiciones del tiempo antes de realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.