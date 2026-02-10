El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en el periodo de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados durante todo el día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de inestabilidad, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, que se estima en un 80% en los periodos críticos.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas. La probabilidad de tormenta se reduce ligeramente hacia la noche, pero aún se mantendrá en un 45% en las últimas horas del día. Las temperaturas nocturnas no descenderán mucho, manteniéndose alrededor de los 14 grados, lo que sugiere que la noche será igualmente fresca y húmeda.

Es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

