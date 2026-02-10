El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Durante estas horas, las precipitaciones oscilarán entre 0.3 y 3 mm, lo que indica un día húmedo y potencialmente complicado para actividades al aire libre.

La temperatura se mantendrá bastante constante, rondando los 13 a 14 grados durante la mayor parte del día. Esto, combinado con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, creará una sensación de bochorno y un ambiente bastante pesado. La combinación de estas condiciones puede resultar incómoda para quienes se encuentren en la calle.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es recomendable tener precaución al desplazarse, sobre todo en zonas donde el viento pueda afectar la visibilidad o la estabilidad de estructuras ligeras.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Tui. Sin embargo, es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la lluvia y la tormenta, y se recomienda a todos los ciudadanos que tomen precauciones y eviten salir innecesariamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.