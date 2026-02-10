El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten condiciones de lluvia continua, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de 08:00 a 09:00. Las tormentas también son una posibilidad, especialmente en las horas centrales del día, con una probabilidad de tormenta del 75% en las primeras horas y del 55% en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 13 a 15 grados durante todo el día. Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a 94% hacia la tarde, contribuirá a una sensación de bochorno y malestar, especialmente para aquellos que se vean expuestos a las inclemencias del tiempo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean aún más adversas, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo. Los residentes de Tomiño deben estar preparados para un día de lluvia persistente y tormentas, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para enfrentar estas condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.