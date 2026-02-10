El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y potencialmente peligroso. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 80% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de fuertes lluvias y vientos.

La precipitación comenzará a intensificarse desde la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero las tormentas continuarán siendo una constante. En total, se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 10 mm a lo largo del día, lo que podría causar problemas de drenaje y en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a medida que las tormentas se intensifiquen, es posible que se sienta un ligero descenso en la sensación térmica debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto no solo aumentará la sensación de frío, sino que también podría causar la caída de ramas y otros objetos, por lo que se recomienda precaución al salir. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, coincidiendo con el pico de actividad tormentosa.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las áreas rurales y en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día complicado, con tormentas, lluvias y vientos fuertes. Es fundamental que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.