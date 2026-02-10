El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 12 a 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia varíe a lo largo del día, con registros que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo de 10:00 a 11:00. Las lluvias serán más intensas en la mañana, con un pico de 2 mm entre las 07:00 y las 08:00, y se irán reduciendo a medida que avance la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 35 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias comenzarán a disminuir, con una probabilidad de precipitación que caerá a un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 12 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

