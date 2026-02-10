El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes experimenten lluvias intermitentes, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la costa, donde las rachas pueden ser más intensas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80% durante las primeras horas, disminuyendo a un 60% en la tarde y a un 55% por la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, las tormentas pueden ser menos frecuentes a medida que se acerque la noche.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparado con paraguas y ropa adecuada, especialmente si se planea salir. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones sean un poco difíciles, así que se aconseja a todos que tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.