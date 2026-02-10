El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan durante la mayor parte del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con un total estimado de 0.5 mm a 0.9 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias intermitentes. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% en las primeras horas y un 80% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que se podrían presentar tormentas eléctricas en la región.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, creará una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque las nubes continuarán cubriendo el cielo. La temperatura podría descender ligeramente hacia la noche, manteniéndose en torno a los 14 grados . La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría ofrecer un ligero alivio en comparación con las horas más húmedas del día.

Es recomendable que los residentes de Salvaterra de Miño tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si tienen planes de salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

