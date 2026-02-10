El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se espera que entre las 01:00 y las 07:00 horas, la probabilidad de tormenta se mantenga alta, alcanzando un 75%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos intensos. La precipitación acumulada durante este periodo podría llegar a ser de hasta 1 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas siguientes, especialmente entre las 04:00 y las 08:00 horas, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. Esto, combinado con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas y que disminuirá gradualmente, creará una sensación de bochorno, especialmente en momentos de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá ligeramente, pero aún se mantendrá en un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. La lluvia escasa podría continuar, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas posteriores. La visibilidad podría verse afectada, y se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con temperaturas frescas y condiciones que podrían cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.