El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un acumulado estimado de 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será del todo incómodo, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, rondando el 93% en las primeras horas del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar molestias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, llegando hasta los 49 km/h, lo que podría generar algunas dificultades, especialmente para actividades al aire libre. Es importante tener precaución si se planea salir, ya que el viento puede combinarse con la lluvia, creando condiciones adversas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Ribadumia se presenta como uno de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si deben desplazarse, y que consideren la posibilidad de permanecer en interiores durante los periodos de mayor inestabilidad. La jornada concluirá con un ocaso a las 19:00, aunque las condiciones meteorológicas seguirán siendo desafiantes hasta bien entrada la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.