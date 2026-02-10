El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que caigan hasta 3 mm de lluvia.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14-15 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, rondando el 96% al inicio del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero aún manteniéndose en niveles elevados. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la combinación de viento.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 28 km/h, lo que puede generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación térmica de frío. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser intermitentes, las tormentas podrían ser intensas en algunos momentos, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.
En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento y la lluvia puedan afectar la seguridad. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte hará que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua