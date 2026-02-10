El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican que la lluvia podría ser intermitente, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 2 mm en diferentes periodos.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14-15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento, junto con la dirección, podría provocar que la lluvia se sienta más intensa, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, las rachas variarán, pero se espera que se mantengan en torno a los 40-46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, las tormentas podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y precipitaciones más intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Pontevedra tras un día de clima variable.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.