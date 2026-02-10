El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados durante todo el día. Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que oscilará entre el 88% y el 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la cantidad de lluvia varíe a lo largo del día, con registros que podrían alcanzar hasta 3 mm en los periodos más intensos. Las lluvias serán más notorias en las horas de la mañana y la tarde, con un leve respiro en la noche. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 45% hacia la noche.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se aconseja tener precaución al salir.
A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Los conductores deben estar atentos a las condiciones de la carretera y ajustar su velocidad en consecuencia.
En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o realizar actividades en interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
