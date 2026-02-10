El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será acompañado por una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante las horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a que las condiciones de tormenta sean más intensas. Se espera que el viento, además de aportar frescura, pueda generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipan acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas de la tarde. Las tormentas, aunque no se prevén de gran intensidad, podrían traer consigo lluvias moderadas en algunos momentos, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán constantes, los truenos y relámpagos podrían ser parte del panorama, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad.

En resumen, Ponteareas se prepara para un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas donde se prevén las tormentas más activas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.