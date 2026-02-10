El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada.

A partir de la mañana, la intensidad de la lluvia se incrementará, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, donde se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 6 mm. La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas eléctricas que podrían acompañar a la lluvia.

La temperatura se mantendrá bastante constante a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad y que tomen precauciones ante posibles caídas de ramas o daños menores debido al viento.

A medida que el día avance, se espera que las lluvias comiencen a disminuir hacia la tarde, aunque las nubes permanecerán cubriendo el cielo. La temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados por la tarde, y las condiciones de viento seguirán siendo notables, aunque con una ligera disminución en la velocidad.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.