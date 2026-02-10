El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será soportable, especialmente para aquellos que se encuentren en interiores o bien abrigados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 90% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un descenso a 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 01:00 y las 19:00, con un leve respiro en la noche, donde se espera que las lluvias cesen, aunque el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por las carreteras.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.