El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos de calma.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, podría intensificar la sensación de frío, especialmente durante las horas de lluvia. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones ventosas y húmedas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad atmosférica. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.