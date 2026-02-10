El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles altos, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el día progresa, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las horas de la mañana, cuando las tormentas pueden ser más intensas. Las precipitaciones se estiman en 1 mm en las primeras horas, con un aumento significativo a 7 mm en el periodo de 8 a 9 de la mañana, lo que podría causar acumulaciones de agua en las calles y afectar la visibilidad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en algunos momentos. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las lluvias continuarán siendo posibles, con un 55% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-13 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente denso y húmedo.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.