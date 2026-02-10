El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre las 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar cierta incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14°C durante la mayor parte del día, subiendo ligeramente a 15°C en las horas centrales. Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas y que descenderá a un 96% hacia la tarde, creará una sensación de bochorno, especialmente en los momentos de mayor actividad de las tormentas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 39 km/h, alcanzando rachas de hasta 46 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 75% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.
Hacia la tarde y la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las lluvias se volverán más escasas, con acumulaciones menores a 1 mm en los periodos posteriores. La temperatura descenderá a 13°C hacia el final del día, y la humedad relativa se estabilizará en torno al 99%.
En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas que dominarán la jornada. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
