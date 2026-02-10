El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo de 08:00 a 14:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 85% durante la mayor parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar condiciones inestables, aumentando la probabilidad de tormentas en la región. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 15:00 y las 18:00 horas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45%, lo que indica que podrían producirse episodios de tormenta eléctrica, aunque la intensidad de la lluvia seguirá siendo escasa. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor actividad eléctrica, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones.

Hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados, y la humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de lluvias ligeras hasta bien entrada la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

