El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una atmósfera densa y poco agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 0.9 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos en los que el agua caerá con mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, aunque la cantidad total de lluvia no será excesiva.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento se mantendrán entre 24 y 31 km/h, lo que podría afectar a actividades como la navegación o el ciclismo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen estar al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.