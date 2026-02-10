El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la mañana.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, subiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente en los momentos de mayor actividad de las tormentas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las condiciones de tormenta se sientan más intensas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas se mantengan activas, con una probabilidad de tormenta que varía entre el 55% y el 80% en los periodos de mayor actividad. Esto significa que los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones y cambios repentinos en el tiempo. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos más fuertes y descargas eléctricas.

En la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, se prevé una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían bajar a 0.1 mm en las horas más tranquilas. Sin embargo, la posibilidad de chubascos aislados persistirá hasta el final del día, con cielos cubiertos que no permitirán que el sol se asome con fuerza.

Por la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 14 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Los residentes de Nigrán deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.