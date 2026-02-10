El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 100% de humedad relativa, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja debido a la humedad y el viento.
La precipitación comenzará a ser notable en las primeras horas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos de tiempo específicos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posiblemente intensificada en algunos momentos.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de tormenta entre la 1:00 y las 7:00, y un 60% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.
Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Mos.
En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
